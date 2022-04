FUTUROSCOPIE - Le tourisme de demain n’est pas pour demain 🔑

Mais, si les professionnels du tourisme ont le sourire, on ne peut en dire autant d’une partie des visiteurs particuliĂšrement dĂ©sappointĂ©s par l’affluence que certains ont eu la naĂŻvetĂ© de ne pas attendre. Croyant toujours Ă l’effet « pandĂ©mie », ils avaient supposĂ© Paris tranquille. Or, « ce fut tout le contraire », nous ont-ils dĂ©clarĂ©.



Certes, le beau temps a arrangĂ© les choses mais il a contribuĂ© Ă conjuguer population rĂ©sidente et touristique dans certains espaces comme les quais de Seine et les pistes cyclables oĂč il n’était pas particuliĂšrement plaisant de devoir jouer des coudes, harcelĂ©s qui plus est, par des nuĂ©es de chauffeurs de vĂ©hicules roulants de plus en plus divers, pressĂ©s de vendre des visites « sauvages » de la capitale.



C’est que cyclo pousses traditionnels ou Ă©lectriques, Beer-Bikes, trottinettes et autres bicyclettes encombrent dĂ©sormais les rues et les trottoirs et contribuent Ă augmenter les pollutions touristiques. Pollutions auxquelles il faut lier les effectifs plĂ©thoriques des malheureux vendeurs Ă la sauvette.



Ceux- lĂ mĂȘme qui, trimant de longues heures pour vendre une Tour Eiffel fabriquĂ©e Ă Hong-Kong ou un chapeau, sous la menace permanente d’ĂȘtre arrĂȘtĂ©s par une police, se retrouvent sur tous les sites touristiques du monde et sont devenus depuis quelques jours la nouvelle cible du maire de Venise.



Pour en revenir Ă Venise, le maire de la ville a en effet profitĂ© des vacances de PĂąques pour annoncer son intention de parfaire son dispositif anti tourisme en luttant contre les petits commerces de souvenirs plus ou moins sauvages ne provenant pas de la production locale vĂ©nitienne. C’est-Ă -dire que les masques par exemple et autres dĂ©guisements et bijoux non fabriquĂ©s dans la rĂ©gion devaient plier bagage et laisser la place Ă des marchandises purement vĂ©nitiennes.



« Durant les trois prochaines annĂ©es, rapporte le Corriere della la sera, dans toutes les zones oĂč l'on enregistre un grand trafic piĂ©ton et oĂč l'on trouve des Ă©difices protĂ©gĂ©s, il n'y aura plus d'autorisations pour ouvrir de nouveaux commerces qui vendent de la marchandise de mauvaise qualitĂ© » !



Mais ne s’agit-il pas encore d’un effet d’annonce ? Car, il y a quelques annĂ©es, Florence avait aussi voulu engager une chasse aux boutiques de Kebab et autres sandwicheries vendant des produits non apparentĂ©s Ă la culture culinaire toscane et n’a toujours pas gagnĂ© la partie. Il n’empĂȘche que Luigi Brugnaro a fait parler de lui et a remis sur le tapis un problĂšme majeur pour le tourisme de demain auquel tout le monde devrait s’atteler.

Mais qui le fera ?



Quand le sociologue Marc AugĂ© dans son ouvrage « Non lieux » comparait les villes touristiques Ă des parcs Ă thĂšmes et quand la gĂ©ographe Sylvie Brunel dĂ©nonçait la « disneylandisation du monde », ils n’exagĂ©raient pas le trait. Ils Ă©taient lucides face Ă un flĂ©au que l’on ne semble pas vraiment prĂȘts Ă vouloir combattre avec les bonnes armes.