Plus la population vieillit, plus cette catégorie est nombreuse., celle-ci ne peut regarder le monde dans lequel elle se déplace aujourd’hui sans se confondre en comparaisons avec le monde d’hier.Celui qu’elle a connu et dans lequel elle a voyagé. Certes, ses comparaisons sont la plupart du temps complétement légitimes. Quand on a connu les petits ânes qui sillonnaient les rues du Guéliz à Marrakech , les jacarandas en fleurs et une palmeraie en pleine santé abritant des palmiers et non pas des golfs et des palaces, il y a de quoi être déçus et regretter un monde idéal qui ne connaissait ni la bétonisation, ni le surtourisme Mais, cette attitude est parfois poussée à l’extrême et finit pas priver le voyageur du plaisir que pourrait lui procurer son escapade. Elle peut également contribuer, par le récit qui est fait du monde d’hier, à dégrader le regard des autres sur la réalité présente.Malheureusement, tout donne à penser que les choses ne vont pas s’arranger et que les nostalgiques seront de plus en plus nombreux et qu’ils auront raison de l’être.