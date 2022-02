GNV : nouveau navire le GNV Spirit

Cette nouvelle unité permettra d’augmenter la capacité commerciale de 1926 mètres linéaire et de 500 automobiles.Le navire peut également accueillir jusqu’à 1595 passagers (265 cabines, un espace détente avec piscine, 3 bars, une salle de restaurant, un espace entièrement dédié au divertissement des plus petits, un espace shopping et une zone réservée pour les animaux de compagnie...).Pour rappel, la compagnie opère sur 27 lignes à destination et en provenance de la Sardaigne, de la Sicile, de France, d’Albanie, de la Tunisie, du Maroc et de Malte.