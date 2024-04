GVQ Canada : nouveau webinaire pour les agences de voyages de groupe communiqué de presse

GVQ Canada organise un nouveau webinaire pour les agences de voyages spécialistes des groupes, le jeudi 25 avril à 14h30. Au programme : présentation des arguments de vente et de la production Adhoc 2025.



Rédigé par La Rédaction le Mardi 23 Avril 2024

GVQ Canada, réceptif canadien et leader québécois des voyages en groupe fête ses 45 ans cette année et invite les professionnels du tourisme spécialistes dans le voyage de groupes à participer à son webinaire le jeudi 25 avril à 14h30, pendant lequel seront partagés les arguments de vente et la production Adhoc 2025.



Le Canada promet un voyage inoubliable, au grand air pour les voyageurs en quête de dépaysement, d'expériences authentiques, et de rencontres avec nos cousins canadiens. Le Webinaire GVQ Canada, dédié aux spécialistes Canada et acteurs du tourisme sera animé par Alexandra De Oliveira (Déléguée commerciale) et Simon Bélanger (Chef de Produit) depuis le Québec.



Au programme : Des programmes prêts à vendre, des allotements réservés pour 2025, des itinéraires classiques et nombreux départs en GIR pour 2025 pour découvrir l’Amérique du Nord aux côtés des Québécois, des arguments de vente pour accroitre vos ventes sur le Canada, et en immersion au cœur de la nature québécoise ou dans l’ouest canadien.



Les agences de voyages peuvent participer au webinaire en s'inscrivant sur

, réceptif canadien et leader québécois des voyages en groupe, pendant lequel seront partagés les arguments de vente et la production Adhoc 2025.Le Canada promet un voyage inoubliable, au grand air pour les voyageurs en quête de dépaysement, d'expériences authentiques, et de rencontres avec nos cousins canadiens. Le Webinaire GVQ Canada, dédié aux spécialistes Canada et acteurs du tourisme sera animé par Alexandra De Oliveira (Déléguée commerciale) et Simon Bélanger (Chef de Produit) depuis le Québec.Des programmes prêts à vendre, des allotements réservés pour 2025, des itinéraires classiques et nombreux départs en GIR pour 2025 pour découvrir l’Amérique du Nord aux côtés des Québécois, des arguments de vente pour accroitre vos ventes sur le Canada, et en immersion au cœur de la nature québécoise ou dans l’ouest canadien.Les agences de voyages peuvent participer au webinaire en s'inscrivant sur le formulaire dédié.

GVQ Canada : un nouveau contact commercial la représentation de GVQ Canada en France en 2024, Emmanuelle Winter (Travel-Insight) assure désormais la communication, et Alexandra De Oliveira basée à Québec devient le contact commercial en charge du développement du réceptif auprès des Tours opérateurs et agences spécialistes du voyage en groupes.



Pour tous les devis groupes CANADA :

Pour toute question : Alexandra De Oliveira

Concernant(Travel-Insight) assure désormais la communication, etbasée à Québec devient le contact commercial en charge du développement du réceptif auprès des Tours opérateurs et agences spécialistes du voyage en groupes.Pour tous les devis groupes CANADA : info@gvqcanada.ca Pour toute question : Alexandra De Oliveira adeoliveira@gvq.ca ou Emmanuelle Winter ewinter@gvq.ca

Lu 142 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > San Francisco a attiré 23,1 millions de visiteurs en 2023 Passeport : 5 réflexes pour éviter l'annulation d'un voyage !