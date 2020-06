Gers Tourisme en Gascogne Gers, le complice des jours heureux

Spécialistes de la destination Gers depuis plus de 40 ans, nous vous invitons à goûter à la convivialité d'un Gers accueillant, étonnant, multiple et audacieux qui deviendra le complice de vos jours heureux.

Petit ou grand, seul, en famille ou en groupe, chacun trouvera dans nos propositions de séjours matière à découvrir, s’épanouir et partager de nouvelles expériences.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Lundi 15 Juin 2020

Dénomination :

Gers Tourisme en Gascogne



Date de création :

1977



Garantie :

AXA France



Immatriculation :

IM032140001



Composé d’une équipe de passionnés, spécialistes de la destination, notre réceptif propose une large gamme de séjours placés sous le signe de la découverte, du patrimoine, de la gastronomie ou du tourisme durable :

locations meublées (Gîtes de France), chambres d’hôtes,

séjours à thèmes (gastronomie, œnologie, découverte du patrimoine, remise en forme, insolite, nature…)

séjours pour les enfants sans les parents (séjours à la ferme, astronomie, anglais, équitation, multi-activités…).

séjours en hôtel ou en parc résidentiel de loisirs

séjours pour les groupes (à la journée ou pour plusieurs jours).



Notre parfaite connaissance du terrain et de ses acteurs touristiques vous garantit des découvertes exclusives et des expériences pleines de surprises.



Nos hébergements sont rigoureusement sélectionnés et classés.



Nous concevons nos offres autour de notre patrimoine naturel, culturel et gastronomique, en privilégiant les rencontres authentiques.



Notre but unique est de vous permettre de vivre une expérience adaptée à vos souhaits et en toute sérénité.

Partez en toute confiance, le Gers est notre terrain de jeu, nous le connaissons parfaitement puisque nous y vivons !



Echappée verte en roulotte attelée



Vous rêvez d'évasion, de campagne de calme ? Grimpez donc dans cette jolie roulotte et son cheval vous emmènera au pas, sur les petites routes de LOMAGNE, parsemées de lavoirs, pigeonniers, bastides et villages fortifiés. Laissez-vous tenter !!



→ En savoir plus

Vous rêvez d'évasion, de campagne de calme ? Grimpez donc dans cette jolie roulotte et son cheval vous emmènera au pas, sur les petites routes de LOMAGNE, parsemées de lavoirs, pigeonniers, bastides et villages fortifiés. Laissez-vous tenter !!

Pause douceur et bulles de bonheur



C'est à Condom au cœur du "Grand site d'Occitanie : armagnac, abbaye et cités" que nous vous convions, pour un séjour romantique mêlant harmonieusement, gastronomie, remise en forme, détente et découverte.



→ En savoir plus

C'est à Condom au cœur du "Grand site d'Occitanie : armagnac, abbaye et cités" que nous vous convions, pour un séjour romantique mêlant harmonieusement, gastronomie, remise en forme, détente et découverte.

Insolite : les cabanes dans les arbres au cœur du Gers



Ces deux cabanes en bois sur pilotis, perchées dans les arbres, profitent d'un environnement d'exception (site « Natura 2000 »). Un hébergement insolite conçu en harmonie avec la nature et qui s'inscrit dans une démarche éco responsable.



Insolite : les cabanes dans les arbres au cœur du Gers



Horaires : 08h30 à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais- Espagnol



Vos contacts :

Julie, Marielle, Patricia, Véronique, Bernard

contact@gers-tourisme.fr

Tel : +33 (0)5 62 61 79 00



Adresse postale : 3 Chemin Caillaouère – 32000 Auch



Site web : www.gers-reservation.com



08h30 à 18hDu lundi au vendrediFrançais - Anglais- EspagnolJulie, Marielle, Patricia, Véronique, BernardTel : +33 (0)5 62 61 79 003 Chemin Caillaouère – 32000 Auch

