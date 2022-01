Gestion des risques : Sabre annonce l’expansion de SafePoint

Alors que le secteur se rétablit, nous pensons qu’une solution d’alerte et de protection est impérative pour toute entreprise de voyage, en particulier dans un monde où les conseils aux voyageurs peuvent changer rapidement. SafePoint est conçu pour tenir les voyageurs et les responsables de voyages d’affaires informés des événements essentiels dans un monde en évolution rapide

», a déclaré Saunvit Pandya, Senior Director of Product Management chez Sabre.Alors que les voyages ont été significativement affectés par la pandémie de COVID-19,, et la plateforme technologique Sabre se veut optimiste et confiante.Elle s’engage à soutenir la relance du tourisme et des voyages en fournissant à ses clients à l'aide de Safepointet le devoir de protection aujourd’hui et à l’avenir.Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de Sabre.