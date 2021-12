Kurt Ekert accède au poste de Président de Sabre

" Nous sommes ravis que Kurt rejoigne Sabre en tant que Président pendant cette phase décisive de notre transformation. Il apporte un leadership opérationnel considérable et une compréhension approfondie de l’écosystème technologique du voyage , a déclaré Sean Menke, Président-Directeur Général de Sabre.



" Nous croyons fermement en une reprise mondiale, aussi bien pour les voyages d’affaires que pour les voyages d’agrément. Nous concentrons nos efforts stratégiques afin de capitaliser sur les opportunités post-pandémiques et libérer de la valeur pour les actionnaires, le tout dans l’optique d’atteindre notre vision audacieuse de créer un nouveau marché pour les voyages personnalisés.



La nomination de Kurt au poste de Président, avec sa vaste expérience dans l’industrie, en particulier dans la gestion des voyages d’affaires et la distribution mondiale, est une étape essentielle vers la réalisation de cet objectif. "



Kurt Ekert a récemment servi pendant cinq ans en tant que Président et PDG de Carlson Worldwide Travel (CWT).



Il a également été Vice-Président et Directeur Commercial chez Travelport Worldwide, Ltd, où il a dirigé le redressement opérationnel qui a permis une introduction en bourse réussie en 2014.



Auparavant, il a également occupé des postes de direction chez Gulliver’s Travel Associates (GTA), Orbitz Worldwide, Cendant et Continental Airlines, et a plusieurs fois siégé au conseil d’administration, notamment chez eNett et Carlson Travel Inc.



Sabre a également annoncé qu’à compter du 1er janvier 2022, Dave Shirk a choisi de quitter son poste de Président de Travel Solutions et servira de conseiller principal à Sean Menke et Kurt Ekert en 2022.