GET TO FRANCE INCOMING est une agence réceptive pour toutes régions de France, basée sur la Côte d’Azur. Nous souhaitons partager notre passion pour notre beau pays qui offre tant de facettes aux visiteurs ! Culture, patrimoine, nature, terroir et gastronomie… nous vous assistons de créer et implémenter le circuit de vos rêves.

A travers nos séjours, nous souhaitons partager et faire vivre à nos clients notre passion pour notre région, sa culture, sa gastronomie, ses vins, ses spiritueux et ses espaces naturels préservés.



GET TO FRANCE INCOMING a été créé en 2017 sur la base de 15 ans d'expérience dans le secteur tourisme de groupe et incentive. Nous transmettons notre passion pour la France et ses richesses avec enthousiasme et professionnalisme et trouvons le meilleur itinéraire pour vos clients !



Nous concevons des circuits et séjours à thème : histoire, culture, terroir, incentive, jardins, opéra, city breaks, œnotourisme, gastronomie, mémoire ….



• Nous répondons sous 24 heures en allemand, anglais ou français.

• Nous assurons la qualité de nos prestations aux meilleurs tarifs.

• Notre équipe vous assiste pendant le voyage 24/7.



• La Côte d’Azur en Fête

Chaque hiver, la Côte d’Azur fête le carnaval de Nice et la Fête du Citron à Menton…mais aussi le Mimosa à Mandelieu, et La Violette à Tourrettes-sur-Loup. Des corsos fleuris, des expositions, et l’art de vivre vous enchanteront à cette période, ou la nature se réveille, et les premiers rayons de soleil nous annoncent l’arrivée du printemps !



• Noël en Provence

Marchés de noël, des santons et des crèches - une ambiance féerique - les traditions et gourmandises provençales nous enchantent à cette période magique en fin d’année. Venez partager la magie de noël en groupe !

Jardins de la Côte d’Azur

La Côte d’Azur est mondialement connue pour son climat, ses couleurs et sa lumière. Beaucoup de Jardins ouvrent ses portes du printemps jusqu’en automne…. à Menton, Grasse, Eze, Villefranche-sur-Mer, Monaco, dans l’arrière-pays et même dans Nice vous allez trouver des jardins et espaces verts d’exception. Combiné avec quelques visites culturels et un peu de temps libre, le tour idéal pour passer un moment de détente et valoriser la beauté de notre région !



La Côte d’Azur est mondialement connue pour son climat, ses couleurs et sa lumière. Beaucoup de Jardins ouvrent ses portes du printemps jusqu’en automne…. à Menton, Grasse, Eze, Villefranche-sur-Mer, Monaco, dans l’arrière-pays et même dans Nice vous allez trouver des jardins et espaces verts d’exception. Combiné avec quelques visites culturels et un peu de temps libre, le tour idéal pour passer un moment de détente et valoriser la beauté de notre région !→ Riviera : en savoir plus → Provence : en savoir plus



Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand



Vos contacts :

Lisa DUBOIS

Gérante

lisa@get-to-france.com

Tel : +33 (0)4 89 41 86 51

Mobile : +33 (0)6 16 55 25 19



Adresse postale : 404 route de l’ancienne gare - 06140 Tourrettes-sur-Loup



Site web : www.get-to-france.com



