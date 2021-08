Grande Bretagne : les résidents français vaccinés peuvent franchir les frontières sans quarantaine

Les voyageurs non-vaccinés devront continuer à respecter une quarantaine de 10 jours. Ils devront par ailleurs pratiquer un test PCR avant le départ, un deuxième test avant le deuxième jour de leur arrivée et un test à partir du huitième jour de leur séjour.Tous les visiteurs, vaccinés ou non, doivent compléter le passenger locator form, en ligne, dans les 48 heures qui précèdent leur arrivée au Royaume-Uni. Ils trouveront une liste des organismes habilités à pratiquer les tests en Angleterre et en Ecosse sur le site internet https://www.gov.uk/find-travel-test-provider. Pour plus d’informations sur le traffic light system et les dernières directives : www.gov.uk. Plus de trois visites touristiques sur cinq proviennent en temps normal de l'Union Européenne, et en particulier la France, qui est un marché émetteur clé pour le Royaume-Uni.A ce propos, VisitBritain se veut rassurant : malgré le Brexit, les citoyens de l'Union Européenne peuvent se rendre au Royaume-Uni pour des vacances ou des courts séjours sans avoir besoin d'un visa.