Grecotel - Leader de l’hôtellerie en Grèce

Grecotel est fier de présenter sa collection de resorts LUXME® et de redéfinir le concept de vacances tout compris haut de gamme dans les meilleurs emplacements en bord de mer et dans les top destinations grecques : Crète, Kos, Péloponnèse, Rhodes et Corfou.



CE QUI EST INCLUS DANS LUXME®



Grecotel a créé le concept « LUXME® » - Luxury Made Easy® pour inclure tout ce dont vous rêvez pour un séjour réussi: un emplacement spectaculaire en bord de mer avec, un service impeccable, une nourriture et des boissons exceptionnelles, de nombreuses activités familiales et d'expériences amusantes, du sport et du bien-être. « LUXME® » Luxury Made Easy® est né de 45 ans d'expérience en tant que leader hôtelier en Grèce et d'une vision pionnière d'offrir un concept de vacances tout compris en bord de mer.