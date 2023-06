Grenelle Voyages, nouvelle agence spécialisée sur le sur-mesure à Paris

Un sens aigu du relationnel et de l’accompagnement doublé d’une vraie valeur ajoutée a motivé Ségolène Sergeant à ouvrir un nouveau point de ventes, celui-ci dans le 7ème arrondissement de Paris.



« J’ai rencontré Jessie - sa future collaboratrice – qui a notamment travaillé chez Succès Voyage et Virtuoso, spécialisés dans le sur-mesure. C’est elle qui m’a convaincu d’avoir une deuxième agence » résume la responsable qui en octobre 2022 a jeté son dévolu sur « un ancien magasin de vêtements pour enfants » reconverti en une charmante agence de voyages.



Ouverte depuis le 27 mars dernier, Grenelle Voyages se veut « encore plus haut de gamme » que sa petite sœur située au cœur de Passy. « Qu’il s’agisse de sélectionner l’hébergement le plus raffiné ou de proposer des activités et expériences les plus exclusives, nous faisons du 100% à la carte » indique la fondatrice qui ne privilégie pas les tour-opérateurs mais travaille plutôt « en étroite collaboration avec des partenaires locaux à même d’éblouir chaque voyageur ».



« Nous poussons l’expérience client jusqu’à son paroxysme » ajoute Ségolène Sergeant précisant par exemple « prendre en charge le client depuis son domicile grâce à un voiturier qui l’emmène directement à l’aéroport ».



Avec une clientèle « plutôt jeune et n’ayant pas de problème de budget », les premiers dossiers se concrétisent vite : « un circuit personnalisé sur l’Islande, un hôtel de luxe en Turquie, ou encore une croisière sur le Nil à bord d’un Dahabieh (Ndlr : embarcation traditionnelle) ».