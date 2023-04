Grève 6 avril : quelles prévisions à la DGAC, SNCF et RATP ?

A la SNCF, la circulation des trains sera en partie perturbée jeudi 6 avril sur certaines lignes.



Sur le réseau TGV, la compagnie prévoit la circulation de 3 TGV inOui et Ouigo sur 4. En région, elle s'attend à 1 TER sur 2 en circulation en régions.



Sur le réseau Intercité, la SNCF prévoit 1 train sur 4 en moyenne en journée et aucun Intercité la nuit.



Sur le réseau Transilien voici les prévisions publiées pour le 6 avril 2023 :



- un service normal à quasi-normal sur le RER B ainsi que les tramways T4, T11, et T13,

- 3 trains sur 4 sur le RER A et les lignes N et P,

- 2 trains sur 3 sur les RER C et RER E ainsi que sur les lignes H, J, L et U,

- 1 train sur 2 sur les lignes K et R,

-2 trains sur 5 sur le RER D (l'interconnexion sera maintenue entre Châtelet-Les Halles et Paris Gare de Lyon).