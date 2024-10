Groupe SLD : "Nous sommes une société familiale et voulons le rester"

SLD Voyages a été créée en 1993. A l’époque, nous étions spécialisés dans les voyages de CSE et actionnaire d'une société d'événementiel, installée dans les mêmes locaux.



Aujourd’hui, nous faisons beaucoup de groupes sur mesure de plus de 15 personnes en court séjour en Europe pour des CSE et Comités d'Oeuvre Sociale (COS).



Il y a quelques années, en 2017, j’ai eu l'opportunité de créer SLD Events.



Le groupe fait 10 millions de chiffre d'affaires. SLD Voyages réalise 60% de l’activité et 40% pour SLD Events. L’équipe compte quinze salariés.



2024 est une belle année, les résultats sont conformes à 2023 qui était déjà une belle année. En période de pourvoir d'achat compliqué, les salariés font plus appel au CSE, car les tarifs sont plus attractifs.

Ils sont multiples : les rétrocommissions, la formation, les rencontres…

L’aide juridique est également importante.



J’ai rejoint le Cédiv en 2019, avant le covid, grâce à la rencontre d’Anne-Sophie Le Carpentier, vice-présidente du Cédiv. Je faisais partie de la cellule de crise. Tous les jours, on avait des visios avec Adriana, on a mobilisé les politiques, les médias, rédigés des newsletters, rencontré des élus.... Ça m'a beaucoup apporté. Par la suite, j'ai acté ma candidature aux EDV Centre-Est.



Je suis administrateur depuis un an. On échange sur le business. On n'est plus seul. J'ai été associé pendant 25 ans avec différentes personnes. Et j'ai racheté la totalité de la société en 2018. Quand on est seul, il faut s'entourer de gens qui rencontrent les problématiques.