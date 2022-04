Non, la situation n'est pas du tout critique, comme j'ai pu connaître chez

Il y a un besoin de financement et de refinancement qui nécessite un coup de main. Voilà pourquoi, ils ont fait appel moi,

L'enjeu de la garantie financière, c'est une garantie illimitée avec des fonds limités. Avec Thomas Cook, l'APST est passée d'une association florissante et largement dotée, à totalement ruinée,

passer ce cap compliqué techniquement. Je suis plutôt un rôle de conseiller technique,

" nous précise, le nouveau venu en Bretagne.Cédric Dugardin est spécialisé dans la restructuration et la transformation des entreprises.Après un début de carrière chez PWC puis Seita-Altadis, il a, entre autres, mené à bien le redressement de la chaine de restauration rapide Quick, la restructuration de Conforama et celle du groupe Presstalis qui a été placé en liquidation puis est devenu France Messagerie.Plus récemment, au sein de l’APST, il refondu la gouvernance de l’association et sa stratégie financière et assurancielle." confié le principal intéressé, devant les patrons des TO français, lors du forum du SETO.Pour en revenir au Groupe Salaün, l'enjeu est surtout d'assister les équipes dans un besoin de refinancement et de réorganisation.La mission devrait s'étaler sur quelques mois, pour "" nous explique Cédric Dugardin.