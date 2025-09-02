Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025

TourMaG - Constatez-vous une tendance à des groupes réduits ?



Jean-François Guieu : « Même si nous observons une demande croissante pour des groupes plus restreints, notamment en GIR, la taille moyenne reste stable : nos groupes comptent généralement entre 35 et 36 participants.



TourMaG - La hausse des tarifs est-elle en train de ralentir ?



Jean-François Guieu : Effectivement, l’inflation a été importante ces dernières années, notamment dans l’hôtellerie et la restauration. Toutefois, pour 2026, la hausse des prix marque un ralentissement.



TourMaG - Comment se présente l'activité pour les produits phares de fin d'année : fête des lumières, marchés de Noël et réveillons ?



Jean-François Guieu : Nous avons déjà des groupes confirmés pour ces événements de fin d’année, mais il est encore un peu tôt pour dégager une tendance fiable. Ce sont en effet des produits qui se réservent souvent à la dernière minute.



Parallèlement, nous cherchons à développer d’autres rendez-vous tout au long de l’année, sur des périodes traditionnellement moins chargées, comme la fête des Jonquilles à Gérardmer, la fête du Piment à Espelette, ou encore des voyages thématiques autour du vin et de la truffe.