Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025

L'interview de Jean-François Guieu, directeur général et co-gérant de Solotour


Solotour, le tour-opérateur spécialiste des voyages de groupes anticipe un chiffre d’affaires compris entre 15 et 16 M€ en 2025 et continue sur sa lancée de 2024.


Mercredi 3 Septembre 2025

Solotour fait paraître sa nouvelle brochure 2026 - Photo Solotour
TourMaG - Comment se déroule l'année 2025 pour Solotour ?

Jean-François Guieu : « Après une excellente année 2024, nous poursuivons sur cette dynamique en 2025. L’an dernier, nous avons réalisé plus de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires et fait voyager 700 groupes.

À ce jour, le nombre de groupes est en hausse par rapport à 2024. Nous devrions clôturer l’année avec un chiffre d’affaires compris entre 15 et 16 millions d’euros.

TourMaG - Certains tour-opérateurs qui font notamment du GIR, ont constaté qu'après la Covid, ce type de produits n'était pas revenu aux niveaux pré-pandémiques aussi rapidement que les individuels. Faites-vous le même constat ?

Jean-François Guieu : Nous restons le tour-opérateur des autocaristes, et je dois dire que nous ne percevons aucun signe de fléchissement. Nos clients, qui sont également des agences, programment aussi bien du GIR que des groupes constitués.

TourMaG - Quelles sont les destinations qui ont le vent en poupe ?

Jean-François Guieu : La France demeure notre première destination. Cette année, nous avons constaté un pic d’activité sur l’Autriche, le Tyrol et l’Europe centrale, en partie lié à la faillite de Travel Europe.

La demande s’est intensifiée et nous avons également récupéré plusieurs dossiers. Pour 2026, la tendance reste positive avec un engouement qui se confirme sur ces marchés.

La Sardaigne a également enregistré de très bons résultats, tout comme l’Espagne avec ses produits gourmands. La Suisse, et notamment ses trains, suscite aussi un vif intérêt, tandis que nous recevons par ailleurs des demandes pour des voyages plus lointains.

TourMaG - Toute cette offre est recensée dans votre nouvelle brochure 2026 ?

Jean-François Guieu : Oui, Notre brochure au format électronique met en avant près de 500 programmes. Tout au long de l’année, nous y ajoutons régulièrement de nouveaux produits, également disponibles sur notre site.

La brochure 2026 - Solotour
TourMaG - Constatez-vous une tendance à des groupes réduits ?

Jean-François Guieu : « Même si nous observons une demande croissante pour des groupes plus restreints, notamment en GIR, la taille moyenne reste stable : nos groupes comptent généralement entre 35 et 36 participants.

TourMaG - La hausse des tarifs est-elle en train de ralentir ?

Jean-François Guieu : Effectivement, l’inflation a été importante ces dernières années, notamment dans l’hôtellerie et la restauration. Toutefois, pour 2026, la hausse des prix marque un ralentissement.

TourMaG - Comment se présente l'activité pour les produits phares de fin d'année : fête des lumières, marchés de Noël et réveillons ?

Jean-François Guieu : Nous avons déjà des groupes confirmés pour ces événements de fin d’année, mais il est encore un peu tôt pour dégager une tendance fiable. Ce sont en effet des produits qui se réservent souvent à la dernière minute.

Parallèlement, nous cherchons à développer d’autres rendez-vous tout au long de l’année, sur des périodes traditionnellement moins chargées, comme la fête des Jonquilles à Gérardmer, la fête du Piment à Espelette, ou encore des voyages thématiques autour du vin et de la truffe.

