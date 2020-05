Solotour adapte son offre France

" Nous pouvons proposer des city breaks, des séjours, des circuits qui s'adaptent aux nouvelles contraintes sanitaires et à des groupes plus petits et ainsi revoir les tarifs. Il faut aussi s'assurer que nos prestataires s'adaptent " ajoute le directeur du voyagiste.



Pour des séjours à plus long terme, Jean-François Guieu déplore le manque de visibilité. Quid en effet des marchés de Noël ?



" Nous n'en sommes pas là " nous répond le dirigeant "Que ce soit pour les marchés de Noël ou la Fête des Lumières à Lyon nous n'avons pas de vue. Rien que pour cet été nous n'avons pas d'informations sur la Cinéscénie du Puy du Fou."