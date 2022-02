Guadeloupe : nouvelles modalités d'entrée par voie aérienne

En Guadeloupe, le pass vaccinal entre en vigueur en 2 temps

En Guadeloupe, le Préfet a décidé d'assouplir les conditions d'accès pour les voyageurs arrivant par les voies aériennes. L'allègement est plus que limité, puisqu'il ne concerne que les voyageurs non vaccinés en provenance de Guyane. De plus, les tests systématiques pour les personnes vaccinées ne seront plus pratiqués à l'arrivée.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mercredi 16 Février 2022

Lu 635 fois