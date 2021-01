Guadeloupe : pas de septaine pour les voyageurs à leur retour en métropole

La durée moyenne du séjour dans les Îles de Guadeloupe est de 11 jours, et il ne fait plus doute que cette durée s'allongera de quelques nuitées, dans les prochaines semaines.



Pour l'isolement, le voyageur doit remplir une attestation sur l'honneur (à télécharger à la fin de l'article). Les contrôles des attestations sont faits en même temps que les contrôles des test RT-PCR à l'embarquement aux aéroports de départ et à l'arrivée à l'aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes.



Pour l'heure, aucune grille de sanctions n'a été communiquée.



" Nous n'en savons pas plus. Nous ne pouvons pas empêcher la libre circulation et nous ne sommes pas dans un format de quarantaine stricte.



Une chose est sûre, il y aura des contrôles. "



Pour la responsable, il est important que les voyageurs observent strictement les recommandations du Préfet. Si la mesure va dissuader une bonne partie des voyageurs, il y a toutefois une bonne nouvelle dans tout ça.



" Il n'est pas nécessaire de faire un nouveau test pour rentrer dans l'Hexagone et contrairement aux voyages à l'étranger, il n'y a pas d'obligation d'isolement au retour à la maison, " précise la directrice du développement des marchés de la demande des Îles de Guadeloupe.



Autre point positif, dans cette actualité morose, à destination, il n'y a pas de couvre-feu et tous les lieux accueillant du public, comme les musées, les restaurants ou les plages, sont ouverts.



Malgré tout, les professionnels s'attendent à une vague d'annulations, même si les voyages sont possibles vers les Îles de Guadeloupe.



" Il faut noter le professionnalisme de nos partenaires qui ont fait de gros efforts sur les politiques commerciales, pour offrir plus de flexibilité et accompagner la réalité très mouvante. "