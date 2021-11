Hélion de Villeneuve : "Nous devons mettre plus en avant la protection de l'APST au niveau BtoC"

TourMaG.com - Quand vous dites qu'elle est chamboulée, vous parlez des affaires Thomas Cook et des avoirs ?



Hélion de Villeneuve : Aujourd'hui l'APST nous apporte une garantie nécessaire pour pouvoir travailler.



Elle est une véritable réassurance vis-à-vis de nos clients. Elle est extrêmement importante. L'APST a toujours soutenu notre secteur d'activité, par vent et par vaux.



Malheureusement la chute de Thomas Cook et la crise du covid ont fortement impacté les ressources de l'APST. Ces deux crises ont mis la caisse de garantie en difficulté.



Nous devons réformer l'APST et j'aimerais apporter ma pierre à l'édifice dans ce chantier.



TourMaG.com - Selon vous, quels seraient les chantiers à ouvrir au sein de l'APST ?



Hélion de Villeneuve : Je voudrais rappeler que l'équipe en place a fait un très gros travail et que les administrateurs sont des bénévoles.



La présidente de l'APST a quand même eu un mandat extrêmement difficile à gérer.



Et je pense qu'elle doit bénéficier de l'appui de cadres qui connaissent parfaitement le secteur et qui ont un peu de temps, comme moi. L'APST se trouve dans une période de transition.



Il me semble que cette garantie financière est mal connue du grand public. Il est important de faire savoir à nos clients, quels sont ses atouts, mais aussi la sécurité qu'apporte l'APST, vis-à-vis de nos clients.



Cette garantie est indispensable, d'autant plus dans la période troublée que nous vivons, avec des réceptifs et des hôtels qui font faillite, à cause du coronavirus.



Ces derniers plantent nos clients. Le fait d'être aujourd'hui des entreprises garanties par l'APST et que les fonds de nos clients soient protégés, ce sont des atouts extraordinaires pour la profession.



Nous devons mettre cela plus en avant.