Le nouveau positionnement de la marque, « Heritage Resorts crée des voyages mémorables inspirés par la nature », repose sur cinq piliers - la nature, le golf, l'art culinaire, la gentillesse et la reconnexion ; inspirés par son héritage naturel et culturel. Ce nouveau positionnement est un élément clé de la stratégie de Heritage Resorts visant à accroître sa notoriété et à renforcer son positionnement sur le marché des expériences hôtelières haut de gamme, élégantes mais authentiques, conçues pour inspirer les voyageurs d'aujourd'hui, les milléniaux et les citoyens du monde.



Axelle Mazery, directrice de la communication de Rogers Hospitality, déclare : " Plusieurs rapports tels que Skift, Black Tomato ou McKinsey ont fait ressortir qu'à l'avenir, les voyageurs aspireront toujours plus à des vacances expérientielles hors des sentiers battus, des voyages transformateurs, des moments uniques à la rencontre de l’autre, de sa culture et de la nature qui l’entoure. Le voyageur moderne et averti est plus que jamais à la recherche d’une nouvelle manière de découvrir une destination, de vivre l'instant présent, une nouvelle façon de voir et de vivre le voyage. Plus que jamais le monde a besoin de moments. Des éléments qui nous ont permis d’affiner notre nouveau positionnement en accord avec nos valeurs et notre vision d’un tourisme inclusif et respectueux. "



Axelle poursuit : « En effet la marque Heritage Resorts est née d'une passion pour la découverte et la connexion. Nous nous engageons pour un art de vivre durable, élégant, confortable accompagné d’un service sur mesure et authentique. »