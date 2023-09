Hideaway Beach, la nouvelle plage privée Royal Caribbean

est dédié aux visiteurs de Hideaway Beach . Les touristes peuvent savourer le panorama et la caresse de la brise marine,. Pendant ce temps, des jeux sont à disposition et la musique du DJ près de la piscine, la Hideaway Pool, garantit une ambiance festive.Différents espaces, comme leet le, permettront aux voyageurs de déguster de délicieux cocktails et autres breuvages fruités et délicieux, tandis que les espacesetleur permettront de se remplir l’estomac dans un cadre paradisiaque.En 2024, les voyageurs disposeront d'une, avec la possibilité d'explorer "Perfect Day at CocoCay". Aveccomme Miami, Fort Lauderdale et Port Canaveral en Floride, Cape Liberty dans le New Jersey, et Galveston au Texas, les options sont nombreuses. Les séjours varieront, allant dedu flambant neuf Utopia of the Seas dès juillet 2024, jusqu'àsur l’Icon of the Seas ou d'autres navires récemment rénovés pour offrir le meilleur en matière de vacances.