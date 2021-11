Appli mobile TourMaG



Hiver 2021 : Les Marchés de Noël en croisière avec CroisiEurope !

Laissez-vous émerveiller par l’Esprit de Noël au cœur des plus beaux marchés de Noël en croisière avec CroisiEurope !

Rédigé par CroisiEurope le Lundi 15 Novembre 2021

Chaque année, l’Alsace se pare de ses plus belles illuminations et devient le décor enchanteur de millions de visiteurs qui viennent s’imprégner de la magie de Noël.



Privée de leur marché en 2020, les rues de Strasbourg, Capitale de Noël, verront cette année le retour tant attendu de leurs chalets et de leurs illuminations éblouissantes.



À partir du 26 novembre, aux détours des rues et ruelles alsaciennes, flânez au grès des chalets et laissez-vous émerveiller par une ambiance chaleureuse au cœur de villages et villes qui se transforment en décors féériques.

Véritable spectacle à ciel ouvert depuis plus de cinq siècles, le Marché de Noël de Strasbourg est l’un des plus anciens au monde et des plus grands d’Europe. Vous pourrez voguer sur ses différents marchés disséminés sur la Grande Île de Strasbourg, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au pied de son impressionnante cathédrale gothique - plus haut édifice du monde pendant deux siècles consécutifs - jusqu’à l’emblématique sapin sur la Place Kleber, découvrez l’artisanat local, la gastronomie régionale et l’authenticité alsacienne au cœur de sa capitale.



Au hasard de ses 300 chalets disposants produits régionaux et artisanaux, entre effluves de vins chauds et mélodie de l’Avent laissez-vous envouter par l’Esprit de Noël.



CroisiEurope vous propose de découvrir ou redécouvrir l’authenticité et la magie des marchés de Noël.



Découvrez nos programmes et excursions aux cœurs des plus beaux marchés de Noël alsaciens. Le long du Rhin, de Strasbourg à Colmar, en passant par Kirrwiller ou encore par Fribourg, considérée comme ayant l’un des plus beaux marchés de Noël allemand, plongez au cœur de l’Esprit de Noël.



Découvrez nos croisières aux cœurs des marchés de Noël en Alsace

Les Marchés de Noël Européens en croisière Strasbourg et ses traditions rayonnent à l’international à l’image de ses homologues Autrichiennes, Allemandes et d’Europe Centrale.



L’Allemagne regorge de folklore au cœur de ses villes et villages. Le long du Neckar, Heidelberg et son marché de Noël, élu à plusieurs reprises comme le plus romantique d’Allemagne, offre une parenthèse enchantée sur un itinéraire féérique.

Le long du Rhin, partez à la découverte des marchés de Noël les plus célèbres et les plus anciens d’Europe. Laissez-vous envoûter par la beauté et la magie de traditions uniques qui perpétuent l’esprit de Noël au cœur de lieux brillants de mille feux. Une invitation à réchauffer les cœurs avec des moments d’émerveillement en période hivernale des préparatifs de Noël.



Le long du Danube, de Vienne à Budapest en passant par Bratislava embarquez pour une croisière au cœur des capitales danubiennes à la découverte de leurs marchés de Noël féériques et au charme d’Europe Centrale.

C’est les marchés de Noël de Berlin et Prague, riches en traditions, en authenticité et en spécialités qui vous charmeront par leur magie de Noël avec nos deux nouveaux itinéraires le long de l’Elbe!



Découvrez tous nos itinéraires aux cœurs des Marchés des Allemands et Européens

CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale propose des croisières sur les canaux, fleuves et mers en France et dans le Monde à bord de bateaux à taille humaine. Avec plus de 45 années d'expérience, la compagnie possède aujourd'hui une flotte de 55 navires à taille humaine.

