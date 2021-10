Hôtellerie : le groupe allemand Ruby accélère son développement en Chine

Le groupe Ruby basé à Munich étend sa présence en Asie.



Ruby Asia Hotels Ltd, la joint-venture créée avec le groupe chinois Betterwood Hotel Group annonce de nouveaux projets en Chine : à Shanghai Lujiazui mais aussi aussi à Cheng Du, Zhuhai, Hangzhou, Haiyan, Wulumuqi, Xining, et Nanjing.



Ces établissement devraient ouvrir l'année prochaine précise le groupe dans un communiqué.



Bill Lin, ancien PDG de Plateno International, et maintenant Vice-Président de Betterwood Hotel Group sera en charge du développement de Ruby en Asie.



Il explique : « Avec Ruby, nous sommes satisfaits d’être l’une des premières marques en Asie à décoller sur le segment du luxe « abordable » qui s’adresse aux millenials chinois, une population en forte croissance, et ce avec des hôtels qui ont chacun une personnalité propre. »