IFTM 2023 : 70 Destinations et 20 DMC + 2 sociétés sur un seul stand : Réceptifs Leaders H084

Elle fournit des services touristiques tels que l'hébergement, le transport sur place et les visites guidées grâce aussi à sa compagnie d’autocars intégrée.



En tant que réceptif, l'entreprise travaille principalement avec des partenaires B2B, tels que des agences de voyages, des tours opérateurs ou des entreprises de voyages d'affaires. Sa présence avec ses propres bureaux à Palerme et à Malte lui permet de proposer une gamme complète de services sur place et de garantir une assistance locale aux clients.



L'entreprise dispose d'une expertise spécialisée sur ces destinations et est en mesure de proposer des itinéraires et des produits adaptés aux goûts et aux intérêts des voyageurs français.



La production de l'entreprise est saisonnière. Elle se concentre sur les périodes d'avril à octobre pour les îles, ce qui correspond à la haute saison touristique en Italie..