IFTM 2024 : 80 Destinations, 26 DMC + 3 sociétés de service sur un seul stand : Réceptifs Leaders H080

Salma Tours est né en 2003, créée par deux frères Abdullah et Khaled ALHASANAT, amoureux de la Jordanie et désireux de partager leur passion, faire découvrir l’histoire, la culture et les trésors de leur beau pays.



Khaled habite en France, assure la commercialisation et représente Salma Tours en Europe.



Abdullah réside à Wadi Mousa et garantit la bonne exécution des opérations en Jordanie. Il est également francophone et maintient le contact avec les visiteurs en Jordanie.



Tous deux sont en lien étroit et permanent. Ce duo permet de garantir que le projet de voyage élaboré en France soit parfaitement respecté sur le terrain.



Salma Tours propose des voyages en groupe mais aussi et surtout des voyages à la carte. Elle sait écouter et comprendre les envies des clients et leur proposer un voyage correspondant à leurs aspirations.



Le voyage peut être à pied, à cheval, en 4x4, ou plus classiquement en voiture. Il peut être complètement guidé ou en liberté. Salma Tours s’adapte aux demandes client !