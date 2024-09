IFTM : Ce que CDS Groupe a concocté pour la rentrée des agences de voyages L’éclairage d’Hugo Vicherat, VP Produit, Stratégie et Partenariat

C’est au cœur du club Affaires de l’IFTM - du 17 au 19 septembre - que Vincent Zaldivar en charge des TMC au sein de CDS Groupe accueillera les agences de voyages et TMC. Objectif : leur faire découvrir toutes les nouveautés préparées par l’équipe d’Hugo Vicherat, VP Produit, Stratégie et Partenariat.



Rédigé par CDS Groupe le Lundi 16 Septembre 2024

Performance outil, efficacité, productivité… Trois objectifs qui sous-tendent les missions d’Hugo Vicherat arrivé depuis bientôt deux ans chez CDS Groupe.



Fort d’un riche parcours dans le voyage d’affaires (Amadeus, Expedia), c’est à Hugo Vicherat et à son équipe qu’il revient en effet de mettre en musique tous les besoins exprimés par les clients, qu’ils s’agissent des agences de voyages ou des entreprises.



« Pour ce faire, je travaille avec tout l'écosystème de l’hôtellerie au sens large - Amadeus, Booking, Expedia et des agrégateurs – afin de la distribuer à travers l’ensemble des SBT et, aussi, Travelroom, qui est notre portail hôtelier de réservation », explique le VP Produit, Stratégie et Partenariat. « Mais de la même manière qu’un téléspectateur ne regarde généralement que cinq chaînes parmi les centaines accessibles via sa box, 90% des réservations se concentrent sur 40.000 hôtels. C’est donc la qualité de la donnée et la performance de nos solutions qui font toute la différence ».



« En effet, l’agence de voyages a besoin d’outils agiles permettant la modification et/ou prolongement de séjours online. Également de pouvoir gérer facilement la gestion des devis, il est également important pour CDS d’apporter à nos agences un maximum d’automatisation de la facturation avec l’ensemble de nos partenaires middle & back office afin d’assurer la productivité de l’agence.



Faire remonter tous les critères RSE Ainsi, CDS Groupe a notamment été la première plateforme à signaler le nom des hôtels qui disposent de bornes de recharge électrique. Hugo Vicherat insiste aussi sur le fait de travailler en profondeur avec nos partenaires stratégiques permettant de remonter des informations sur les labels et certifications. « Choisir le bon hôtel n’est pas qu’une question de prix, les critères RSE sont de plus en plus importants dans l’univers du corporate. » Autre point fort : le partenariat avec SHeTravel, un label hôtels soucieux de garantir la sécurité et le confort des femmes qui voyagent seules.



Un partage de revenus avec les agences « Le volume d’affaires généré par nos agences partenaires est en forte croissance, les besoins des agences aujourd’hui évoluent vers des services qui servent leur performance, leur productivité et donc leur profitabilité. Et c’est notre rôle de les développer. »



Aujourd’hui, CDS permet d’effectuer des réservations pour plus de 9 personnes, ce qu’un GDS n’a pas la possibilité de faire. « Si une agence veut réserver 17 chambres, nous avons la capacité technologique de les trouver. »



CDS adopte des cycles de développement agiles, avec des révisions toutes les deux semaines qui impliquent les clients et utilisateurs dans la construction de sa feuille de route produit pour répondre au mieux à leurs besoins.



De plus, la marketplace partage en toute transparence les revenus générés par la vente d’hôtels, en soulignant « l’importance de donner aux agents de voyage une visibilité claire sur les revenus potentiels en fonction des sources ». Comme l’explique Hugo Vicherat, « personne ne gagne de l’argent sur un programme hôtel d’une entreprise ».



Par ailleurs, « d’ici la fin de l’année, » poursuit le responsable, « nous allons procéder à une refonte visuelle de Travelroom pour la rendre encore plus moderne, efficace et lisible, avec toutes les nouveautés que l’on apporte aux utilisateurs ».



Les mini-lives du voyage d’affaires reconduits Enfin, CDS Groupe, en partenariat avec l’IFTM, reconduit son opération « les mini-lives du voyage d’affaires », qui offrent à ses acteurs l’opportunité de mettre en avant leurs nouveautés. Ces interviews filmées seront diffusées à partir du mois d’octobre jusqu’au toujours très attendu Grand live du Voyage d’affaires qui donnera le ton de l’année 2025.





