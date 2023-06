IFTM Top Resa : pourquoi visiter le premier salon des professionnels du tourisme ?

Créé en 1979, le salon IFTM Top Resa est le salon multi-cibles couvrant tous les motifs de déplacements : loisirs, affaires, MICE et groupe.

C’est l'événement phare de la rentrée où les professionnels du tourisme peuvent, le temps d'une journée, rencontrer tous leurs partenaires au même endroit à Paris, mais également se former et établir de nouveaux contacts.



IFTM Top Resa, ce sont chaque année 200 destinations, 1200 marques dont de nombreux réceptifs et tour-opérateurs réunis afin de faire du business, via des rendez-vous d’affaires et la signature de très nombreux contrats pendant le salon. C’est aussi une occasion de se rencontrer dans un cadre convivial lors des soirées et cocktails organisés par les partenaires d’IFTM (dont MisterFly, AFTM et la soirée de clôture réservée aux Agents de Voyages) chaque soir du salon.



Le salon est également ponctué par plus de 100 conférences et des temps forts immanquables qui contribuent à sa notoriété tel que le Start-Up Contest, la Travel Agents Cup et la Travel Agents Cup Junior, mettant en avant l’expertise des acteurs de la filière. Ces échanges, table-rondes et conversations sont autant d’occasions de se former sur des thématiques variées : vente, destinations, tourisme durable, juridique, production etc…