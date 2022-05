ITA Airways : "Il y a beaucoup d’intérêts mais pour l’instant notre alliance c’est Skyteam !"

TourMag : Hasard du calendrier, c’est mercredi soir que s’est posé à Rome le premier Airbus A.350 d’ITA Airways.



Pierfrancesco Carino : Oui effectivement nous avons reçu le premier des six A350 commandés. C’est l’avion du futur. ITA Airways a beaucoup investi pour une flotte « tout Airbus » neuve.



TourMag : Vous vous déployez vers l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Avec l’ouverture prochaine du Japon, le marché asiatique reprend un peu. Vous avez prévu des liaisons ?



Pierfrancesco Carino : Oui tout à fait, nous avons investi sur le marché du Japon avec la liaison Rome – Tokyo Aneda, à partir du 1er août prochain et une très bonne connectivité au départ de France via Rome.



b[TourMag : Pour l’instant ITA Airways reste une compagnie 100% publique mais convoitée par des investisseurs privés*. Alfredo Altavilla, PDG d’ITA Airways, ne souhaite pas rester isolé. « Ce serait une erreur de rester indépendant car nous sommes trop petits par rapport aux trois grands groupes aériens qui opèrent en Europe », avait-il déclaré il y a quelques mois. On parle beaucoup de l’alliance MSC Croisières – Lufthansa, mais on parle aussi d’Air France-KLM…. Pouvez vous nous donner des informations ?



Pierfrancesco Carino :]b (sourires) Je ne peux pas vous dire de quoi sera faite cette alliance. Il y a beaucoup d’intérêts pour ITA Airways, c’est un fait et pour l’instant notre alliance c’est Skyteam !



*l'annonce d'une entrée au capital d'ITA Airways d'un partenaire devrait être annoncée au mois de juin.