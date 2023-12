Iberostar présente ses « Soleils d’hiver »

Quand l’hiver frappe à nos portes et que le spleen nous gagne tous, nous ressentons une indubitable envie de soleil et d’évasion. Le groupe hôtelier Iberostar Hotels & Resorts répond à ces souhaits avec sa large gamme de « soleils d’hiver » à découvrir aux Caraïbes, au Brésil, au Mexique, au Pérou... En voici deux exemples « coup de cœur » : en République Dominicaine l’Ibesostar Hacienda Dominicus qui rouvrait en janvier 2023 après une année de travaux de rénovations et, au cœur de la Riviera Maya au Mexique, le très « primé » Iberostar Tucán. Ces deux luxueux complexes « all inclusive » possèdent des plages idylliques, une mer de légende, un climat idéal en toutes saisons et le pouvoir de faire rêver. Centrés sur le bien-être de leurs hôtes et respectueux de leur environnement ils développent les engagements du groupe espagnol en termes de tourisme responsable et durable. Ils s’inscrivent aussi dans une excellence gastronomique aussi gourmande que saine en développant l’innovant concept « Honest Food ».



Rédigé par Michèle SANI le Lundi 18 Décembre 2023

Référence internationale du tourisme durable Iberostar Hotels & Resorts développe à travers son parc hôtelier une économie circulaire respectueuse des personnes et de l’environnement.



À l’instar de tous les établissements du groupe espagnol l’Iberostar Hacienda Dominicus et l’Iberostar Tucán éliminaient totalement dès 2020 l’utilisation à usage unique des plastiques.



Ils agissent pour être neutre en termes d’émissions de carbone horizon 2030.



Dans leurs restaurants ils proposent des poissons et fruits de mer de sources responsables.



Ils améliorent la santé des écosystèmes qui les entourent...

Iberostar Hacienda Dominicus rouvrait le 13 janvier 2023 En République dominicaine « Berceau du Nouveau Monde » face à la côte caribéenne et voisin du village de pêcheurs de Bayahibe ce luxueux complexe familial à l’architecture coloniale est un concentré de séduction. Sous la protection de son emblématique petit phare il est doté de luxurieux jardins, d’une vaste plage de sable (accès direct). La température de la mer oscille entre 27° et 29°. Quant aux fonds marins, ils font le bonheur des amateurs de plongée avec bouteille (supplément) ou en « snorkeling ».



Le plus : plonger pour découvrir la pépinière de coraux. Dans le cadre de « Wave of Change » le mouvement pionnier que développe Iberostar pour un tourisme responsable partagé avec ses clients, les populations locales et les scientifiques qui travaillent à protéger leurs écosystèmes.



Le 13 janvier 2023 il rouvrait après d’importants travaux de rénovation. Ses 528 chambres et la plupart de ses installations dont une nouvelle piscine, le Lobby Bar, le théâtre et le buffet principal étaient entièrement repensés.



Dédié au divertissement des enfants et des adolescents avec des programmes multiculturels et éducatifs le Star Camp a lui aussi bénéficié des travaux. Les rénovations comprennent une cuisine pour les activités de « Mini Chef », un « Mini Cinéma » avec un écran géant, un nouveau mobilier et une installation de jeux vidéo.



L’ensemble des travaux fut réalisé dans le respect des critères de durabilité qui caractérisent le groupe espagnol et ce, en total accord avec les objectifs de son Agenda 2030.



Rappelons par ailleurs que les hôtes ont à leur disposition trois piscines, six bars et cinq restaurants qui, sous forme de buffet ou à la carte, proposent un véritable tour du monde gastronomique.



À côté de la mer le Spa Sensation est l’expérience sensorielle. Sa carte composée d’une trentaine de soins personnalisés et relaxants donne la part belle aux produits et traditions locaux. Ici tout est connecté de la nourriture aux soins et le bien-être devient l’élément clé et même un « mode de vie » de l’expérience client.



À savoir : l’hôtel se trouve à 2 kilomètres du Parc National de l'Este une zone protégée d’une superficie de 42 000 hectares qui abrite une immense biodiversité terrestre et marine. Il est réputé pour ses mangroves et ses plages et comprend l’une des plages les plus paradisiaques des Caraïbes l’île Saona accessible en bateau depuis l'hôtel !

Au cœur de la Riviera Maya riche en vestiges le très « primé » Iberostar Tucán Pour tout horizon il a le sable blanc et le bleu des flots. En toile de fond le vert profond d’une végétation luxuriante. Situé sur l’une des plus belles plages de la Riviera Maya au sein d’une forêt tropicale humide l’Iberostar Tucán est un luxueux « tout compris » qui s’adresse à toute la famille. Au plaisir de la plage s’ajoutent sa proximité (moins d’une heure) avec les meilleurs parcs d’attraction et à thèmes du Mexique et Tulum le site archéologique d’une ancienne cité maya.



Les plus jeunes trouveront le Star Camp pour participer à des ateliers de jardinage, des spectacles de marionnettes et des olympiades. (Possibilité de louer les services de baby-sitting). Les parents découvriront entre autres expériences, Aliveness , un concept qui invite à se connecter avec soi-même et avec la nature à travers un vaste programme d’activités où s’inscrivent une cuisine saine et le SPA Sensation.



Inspiré de la culture locale ce resort de 350 chambres dispose de huit restaurants (japonais, mexicain, beach grill etc.), de quatre piscines.



À savoir : l’Iberostar Tucán est l’un des établissements les plus primés. TriAdivsor lui a décerné à de nombreuses reprises l’Excellence et l’Ecoleader d’Or. L’application Iphone Holiday Check lui a donné sa médaille d’Or et Intertek Cristal le Cristal Award. Apple Vacation (l’un des plus grands voyagistes des États-Unis) lui a remis sa Pomme d’Or et l’Automobile American Association (AAA) ses 3 Diamants. Cet resort balnéaire est « Pavillon Bleu » une récompense internationale qui distingue entre autres critères la qualité de l’eau et la protection du littoral.

Focus Honest Food Entreprise modèle en matière de transition vers une consommation responsable Iberostar s’inscrit dans une excellence gastronomique aussi gourmande que respectueuse. Dans cet esprit et parce que les saveurs du monde sont un voyage en soi le groupe espagnol a développé Honest Food un concept qui invite les clients de toutes générations à vivre une expérience culinaire dynamique, créative et respectueuse de la nature.



Véritable philosophie prônée par le groupe hôtelier ce concept puise ses racines dans une cuisine authentique, naturelle et sincère où chacun prend conscience de ce qui se trouve dans son assiette.



Iberostar apporte un soin tout particulier aux menus de ses hôtels qui créent des petits plats « maison » préparés sur place en direct et à partir d’ingrédients frais produits localement.



Animées par un désir d’élargir les horizons culinaires les équipes aux commandes des fourneaux travaillent en effet avec les producteurs locaux choisis pour leur conscience environnementale. Ils confectionnent des menus qui jouent sur les propositions et les saveurs multiculturelles où se rencontrent la gastronomie locale, les recettes du monde et les modes de cuissons tels que la plancha avec le wok.

À propos d’Iberostar Le Groupe Iberostar est une multinationale 100% familiale espagnole. Forte de 65 ans d’histoires dans le secteur du tourisme, ses origines remontent à 1877. Iberostar Hotels & Resorts est son activité principale et comprend plus de 100 hôtels 4 et 5 étoiles dans 16 pays différents. Le groupe est devenu une référence internationale en mettant en avant une forme de tourisme plus respectueuse de l’environnement, qui se centre sur le bien-être des personnes et la protection de l’environnement.



Le mouvement Wave of Change reflète l’engagement de la compagnie envers l’environnement et les océans, et son effort constant pour le partager avec la population. Avec le développement durable au centre de ses activités, l’entreprise place l’économie circulaire au cœur de sa stratégie et travaille sur son propre Agenda 2030, afin d’être zéro déchet d’ici 2025, neutre en émissions de carbone d’ici 2030, 100 % responsable dans sa chaîne d’approvisionnement en produits de la mer d’ici 2025, et améliorer la protection et conservation des écosystèmes autour de ses hôtels, entre autres objectifs.



Le Groupe compte sur une équipe internationale de plus de 30 000 personnes de 95 nationalités. Grâce à ce potentiel, l’entreprise est leader en matière de qualité et se différencie en matière d’expérience client. En effet, elle travaille sans cesse sur l’amélioration de ses produits et mise sur l’innovation numérique.

Contacter un expert Iberostar Téléphone : 0805 54 33 24 - Du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures

Email : iberostarpro@iberostar.com



Site pro : www.iberostarpro.com/fr

Site web : www.iberostar.com/fr





0805 54 33 24 - Du lundi au vendredi, de 9 heures à 20 heures

