"Il est impératif de reconstruire le secteur du tourisme" selon le secrétaire général de l'ONU

" Il est impératif de reconstruire le secteur du tourisme et de veiller à ce que le tourisme retrouve sa position de pourvoyeur d'emplois décents, de revenus stables et de la protection de notre patrimoine culturel et naturel, " a expliqué, le responsable des Nations Unies.



La baisse de l'activité touristique n'a pas seulement un impact sur le PIB mondial, qui pourrait perdre 2,8% en raison de l'effondrement de notre industrie, mais aussi sur " la conservation de la biodiversité et du patrimoine ."



Ainsi, un rapport publié par l'Organisation des Nations Unies (ONU) prévient que la baisse soudaine des revenus du tourisme a réduit le financement de la conservation de la biodiversité.



De plus la baisse des moyens de subsistance dans de nombreux pays pourrait entraîner une hausse du braconnage et des pillages.



L'impact sur la biodiversité et les écosystèmes sera particulièrement critique dans les petits États insulaires en développement (PEID) et les pays les moins avancés (PMA).



La récente fermeture de 90% des sites du patrimoine mondial en raison de la pandémie, a aussi affecté la conservation de ces lieux, si bien que " le patrimoine qu'il soit matériel ou immatériel est en danger dans toutes les régions du monde. "