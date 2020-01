Îles Vierges Britanniques : réouverture du resort Rosewood Little Dix Bay (photos)

Philippe Mugnier, directeur pour l'europe francophone du BVITB (British Virgin Island Tourist Board) analyse : " la réouverture du légendaire Rosewood Little Dix Bay est tout un symbole qui donne un signal fort quant à la pleine renaissance de la destination suite au passage de l'ouragan Irma en 2017.



D'autres projets majeurs sont en cours de finalisation. La destination revient ainsi tout au long de 2020 sur le devant de la scène, encore plus créative, glamour, smart et exclusive que jamais.



Dans l'hexagone, la destination va alors courant 2020 pleinement sortir de son statut de destination confidentielle à celui de destination émergente. Les années qui suivent sont prometteuses pour les voyagistes qui sauront s' emparer et de cette opportunité ".