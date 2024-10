Immersion dans la culture créole : gastronomie, divertissement, découvrez ce nouveau concept.

Avec les croisières “Saveur Créole” les passagers se sentiront comme de vrais créoles grâce à tout ce qui a été soigneusement pensé et préparé pour eux.



● Une gastronomie et des boissons adaptées aux coutumes créoles : dans l’offre gastronomique, les passagers pourront savourer une grande variété de plats créoles. Les chefs à bord ont collaboré avec des chefs locaux pour recréer les recettes traditionnelles, tout en ajoutant une touche moderne et raffinée. À chaque repas, ils retrouveront des mets créoles et, une fois par semaine, un menu entièrement créole sera proposé. De plus, durant les événements des Sea Destinations ou dans les bars, du rhum local pourra être dégusté. Pour accompagner ces délices, pourquoi ne pas savourer un Ti-punch, préparé selon la recette locale ? Celui-ci est inclus dans le prix de leur forfait My Drinks.



● Les meilleurs divertissements et artistes créoles pour animer les soirées : des artistes locaux seront à bord pour faire danser les passagers au rythme du zouk, du gwoka ou encore du kompa. Le martiniquais DJ Astra les fera vibrer avec les tubes créoles les plus en vogue en ce moment. Les danseurs créoles inviteront les passagers à les rejoindre sur la piste de danse. Le spectacle Bèlè, quant à lui, sera coloré, joyeux et enthousiasmant. Ils pourront aussi participer à la Sea Destination « Hommage au Festival de la Martinique » dans la baie de Fort-de-France et observer des performances artistiques époustouflantes, pour une véritable immersion dans l’atmosphère de l’île.



● Un accueil francophone à bord : les passagers trouveront de nombreux membres d’équipage parlant français. Que ce soit pour répondre à leurs questions, les divertir ou simplement partager un moment convivial, le personnel Costa fera de chaque instant de la croisière une expérience mémorable et agréable.



Un véritable séjour en tout inclus : le voyage commence devant chez vous

Pour rendre le voyage encore plus agréable, de décembre 2024 à mars 2025, Costa Croisières propose des vols directs à destination des ports de départ aux Caraïbes. En plus des vols au départ de Paris-Orly avec la compagnie Air Caraibes, le client a la possibilité de réserver un préacheminement en train depuis plusieurs villes de France, avec transferts gare-aéroport et aéroport-port inclus. En une réservation, tout le voyage est planifié et les correspondances garanties. Dès l’arrivée à destination, les bagages sont pris en charge et livrés directement en cabine. Cette collaboration garantit un service de qualité dès le départ, avec des horaires adaptés pour une transition en douceur vers une croisière de rêve.



Cet hiver, c’est à bord du Costa Fortuna que les croisières « saveur créole » seront opérées aux Antilles. Ce navire est le choix idéal pour une croisière aux Caraïbes car il combine de nombreux atouts.



● Le confort et luxe : chaque détail est pensé pour le confort et le plaisir avec des cabines élégantes et spacieuses.



● Le personnel francophone : que ce soit pour répondre aux questions ou aider à organiser des excursions, l’équipage est toujours disponible. L’attention aux détails et le souci du bien-être des passagers sont une priorité et font toute la différence, transformant la croisière en une expérience véritablement mémorable.



● Le divertissement : une variété de spectacles, de concerts, et d’activités pour tous les âges et pour tous les goûts. Des spectacles en soirée en passant par les séances de bien-être au spa, chaque jour est une nouvelle opportunité de se divertir et de se détendre. Les installations modernes et les espaces élégants du navire créent une atmosphère agréable.



● Des destinations de rêve : Costa propose des escales soigneusement sélectionnées pour offrir aux passagers le meilleur des Caraïbes. De Tortola à Saint Martin en passant par Antigua, chaque île visitée est une nouvelle aventure, avec ses propres charmes. Se détendre sur des plages de sable blanc de Long Bay Beach à Tortola, naviguez le long de la côte de Saint Martin à bord d'un catamaran exclusif offrant une vue spectaculaire sur les baies de l'île, ou encore découvrir la faune et la flore sous-marines et rencontrer les raies d'Antigua dans leur habitat naturel. Chaque escale offre des possibilités infinies. Les excursions proposées par Costa Croisières sont conçues pour permettre à votre client de profiter pleinement de chaque destination, avec des guides locaux qui partagent leur connaissance et leur passion pour leur île.



● Les nouvelles “Sea Destinations” : à vivre depuis la perspective unique de la mer, offrant des expériences incroyables dans des lieux emblématiques présentés dans les itinéraires, c’est un nouveau concept révolutionnaire, seulement avec Costa. Les passagers peuvent par exemple s’immerger dans l’obscurité la plus profonde de la Mer des Caraïbes en laissant un officier les guider pour découvrir les secrets de l’univers, ou se laisser emporter par le tourbillon d’énergie qui explose dans la baie d’Antigua pour un apéritif rhum au coucher du soleil.