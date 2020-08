Indépendants : "Nous sommes particulièrement inquiets pour la pérennité de notre activité..."

Monsieur le Président des Entreprises du Voyage, Monsieur le Président du Syndicat des Entreprises du Tour Operating,



Je me permets d’attirer votre attention sur la situation dramatique de nos petites structures de Représentation Commerciale pour des voyagistes dont le chiffre d’affaires est exclusivement composé de honoraires de Tours Opérateurs.



Ces structures indépendantes, s’emploient depuis de nombreuses années à sillonner les régions de France au service de Tours Operateurs et de Agences de Voyages.



Cette activité s’est dégradée en début d’année sur l’axe Asie et est à l’arrêt complet depuis mars.



Nous avons pu bénéficier du fonds de solidarité jusqu’en Juin mais nos demandes pour les mois à venir nous ont été déclinées car l'activité déclarée par nos entreprises est: Autres intermédiaires du commerce en produits divers.



Cette activité n'est plus éligible au fonds de solidarité et seuls les secteurs d'activité visés peuvent en bénéficier.



En l'espèce, nous sommes passés à la trappe et nous nous retrouvons sans cette aide qui nous permettait jusque là de maintenir nos entreprises, nous tenons à mentionner le soutien et la fidélité de certains Tours Operateurs, membres du SETO, dans cette crise.