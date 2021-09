Indonésie : du nouveau pour les voyageurs internationaux...

Il s'agit de la preuve d'une vaccination complète par le COVID-19, d'une lettre indiquant la volonté de se conformer aux protocoles sanitaires en Indonésie, et d'une preuve d'assurance maladie et d'assurance voyage.



Si un étranger n'est pas couvert par une assurance maladie, il doit être prêt à couvrir ses propres frais médicaux s'il contracte le COVID-19 en Indonésie,

Pour les personnes qui exigibles à l'entrée en Indonésie, il sera nécessaire de remplir certaines conditions." a déclaré Arya Pradhana Anggakara.Ce n'est pas tout, car les voyageurs doivent obligatoire télécharger l'application de surveillance et traçage du Covid-19 "PeduliLindungi" sur son téléphone portable.Pour l'heure, l'obligation de quarantaine de 8 jours est toujours maintenue.Un premier vol international a été opéré par la compagnie australienne Qantas.Pour le moment aucune information n'a filtré sur la possible réouverture des visas touristiques. Dans le même temps, l'Indonésie est toujours classée en rouge par le gouvernement français en raison d'une circulation active du coronavirus.Cette classification, implique les restrictions les plus lourdes pour les voyageurs français au départe et au retour de la destination.Ils doivent notamment produire un motif impérieux pour se rendre dans un pays/territoire de la zone orange et de la zone rouge, sauf s’ils peuvent justifier d’un parcours vaccinal complet avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament.