Voyage Indonésie : le gouvernement fait sauter la quarantaine

Près de quinze jours après avoir rouvert les frontières de Bali, aux voyageurs français et à ceux d'autres nationalités, l'Indonésie élargit la reprise du tourisme à l'ensemble de son territoire.En effet, le ministre du Tourisme local a annoncé la réouverture de l'ensemble des frontières aux visiteurs étrangers entrant dans le pays.Depuis, mardi dernier, les voyageurs n'ont plus à se placer en quarantaine, quel que soit le statut vaccinal de la personne et sa nationalité. C'est en tout cas ce que rapportent nos confrères du journal The Diplomat. Malgré tout avant d'arriver sur le sol indonésien, les voyageurs devront présenter un test PCR négatif.