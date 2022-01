Indonésie : les Français peuvent de nouveau s'y rendre !

Après le chaos de décembre et sa flopée de mauvaises nouvelles, à mesure que janvier se déroule, les informations sont de moins en moins anxiogènes.



A commencer par l'Indonésie.



Destination totalement verrouillée, le pays avait alors placé la France ainsi que 13 autres pays sur une liste rouge. Cette dernière y recensait les pays ayant une haute circulation du variant omicron.



Bonne nouvelle, nous venons d'apprendre de la part de l'Office de Tourisme d'Indonésie et de l'Ambassade de France, que cette liste a été révoquée. Ainsi, les Français ne sont plus frappés de l'interdiction de pénétrer sur le territoire indonésien.



C'est la première étape vers la réouverture du pays.



Malgré tout, si techniquement, les voyageurs hexagonaux peuvent se rendre en Indonésie, la réalité est plus légèrement complexe...