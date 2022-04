Voyage Indonésie : le protocole s'allège encore !

Les voyageurs ayant reçu une seule dose devront effectuer une quarantaine de 5 jours, à leurs frais dans un hôtel désigné par les autorités locales. Les voyageurs ayant un schéma vaccinal à 2 ou 3 doses sont dispensés de quarantaine,

En Indonésie, il existe un circuit pour les voyageurs vaccinés et ceux non vaccinés.Sont considérées comme vaccinées les personnes ayant reçu deux doses, au moins 14 jours avant d'arriver à destination.De plus, ils devront présenter leur certificat de vaccination et du formulaire en ligne indonésien eHAC via l’application PeduliLindungi. " rappelle France Diplomatie. Pour ceux non vaccinés, dans la nouvelle circulaire du gouvernement indonésien, il est stipulé ces personnes seront vaccinées à leur point d'entrée.Si cela ne concerne pas encore les Européens,Cela pourrait être la prochaine étape d'assouplissement des règles vis-à-vis des voyageurs occidentaux.