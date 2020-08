Ingrid Mareschal (FNTV) : "Les carnets de commandes des autocaristes sont vides et les clients ne réservent plus... "

TourMaG.com - Concernant le chômage partiel vous allez pouvoir en bénéficier jusqu'à la fin de l'année ?



Ingrid Mareschal : Oui, mais nous ne connaissons pas les conditions.



Ces dernières étaient encore dernièrement arbitrées et en négociation interministérielles. Etant donné l'état de nos entreprises, le taux de prise en charge, le plus élevé serait le mieux.



Nous avons demandé à nos adhérents, pour connaître à quel moment ils estiment que la reprise arrivera.



Seulement 10% des patrons, nous ont répondu que la reprise arrivera avant la fin de l'année 2020, contre 40% pour le 1er trimestre 2021 et 50% nous ont dits ne pas espérer de reprise avant avril 2021.



Dans l'ensemble, ils sont assez pessimistes, avec des carnets de commandes vides et des clients qui ne réservent plus.



Il y a eu assez peu de réservations pendant l'été et il n'y en a pas plus pour la rentrée.



TourMaG.com - Le tableau est sombre...



Ingrid Mareschal : J'ai écrit au ministre de l'Education nationale, pour qu'il donne des instructions aux chefs d'établissement scolaire, afin de connaître une vague d'annulations des sorties scolaires.



Sauf qu'avec la reprise de l'épidémie et la volonté de rattraper les mois perdus, les responsables ont tendance à annuler les classes de découvertes, les circuits scolaires, etc.



Il n'y a plus du tout de réservations, mais plutôt des annulations qui avaient été anticipées.



TourMaG.com - Donc les séjours pour l'automne s'annoncent maigres ?



Ingrid Mareschal : Oui. Septembre est traditionnellement un mois de départs pour les retraités et les seniors, sauf qu'il y a une crainte du grand public de faire des voyages de groupe.



TourMaG.com - Malgré une dimension plus humaine, les autocars n'ont pas réussi à rassurer la clientèle ?



Ingrid Mareschal : Nous avons de la communication à faire à ce niveau. Après, les personnes âgées n'ont pas nécessairement envie de porter le masque pendant des heures et des heures.



Elles préfèrent prendre leur propre voiture.



Nous savons déjà que jusqu'à avril 2021, nous allons connaître des mois difficiles à passer. Avec encore beaucoup d'inconnues pour la suite.