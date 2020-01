Instagram : que se cache-t-il (vraiment) derrière la fin des likes ?

Avec plus d'un milliard d’utilisateurs actifs mensuels, pour près de 500 millions de likeurs compulsifs quotidiennement en 2019, les conséquences seraient dramatiques en cas de baisse de la production d’ocytocine .



Comme l'explique Robin Coulet, le fondateur de Conversationnel " pour les Millennials, ce réseau social se substitue même bien souvent aux moteurs de recherche lorsqu'il s'agit de choisir sa destination de vacances. "



Au regard des chiffres, la mesure aurait pu provoquer un vent de panique au sein des agences de communication, mais c'est tout autre.



" C'est un sujet surtout médiatique plus qu'autre chose, puis il est encore un peu tôt pour en tirer des conclusions, " lance Sébastien Repéto, de l'agence My Destination.



Surtout que depuis début décembre 2019 seulement 10% des comptes français sont touchés par la suppression des likes. Toutefois, les premières études menées outre-Atlantique montreraient tout de même une baisse des interactions.



Une chute pouvant même atteindre " 10% dans certains pays, où les likes sont cachés " rapporte Célia Tichadelle, la directrice associée de Travel Insight.



" Après en tant qu'agence de communication, cela ne change rien à notre travail, mais cela pourrait peser sur celui des influenceurs. " Egalité, balle au centre.



Si la chute ne serait pas aussi sévère, se situant entre 2 et 7% selon les sources, le phénomène serait tout de même bien marqué. Il faut se rendre compte que dans le phénomène de propagation des likes, il existe un effet de masse.



" On ne va pas se mentir, quand une personne voit une photo avec 20 000 j'aime, celle-ci aura plus de chance de s'engager qu'un post qui a seulement 42 likes. Ceux qui disent non, se mentent à eux-mêmes " explique Bruno Maltor, blogueur voyage.



Pour le responsable de My Destination, la mesure peut permettre " un retour à un engagement plus sain et sincère des Instagrameurs. "



A l'heure des comptes, mi-janvier 2020, pour l'influenceur star du tourisme, les compteurs tournent toujours à plein régime et la voix ne se fait pas plus fébrile, au moment d'évoquer une généralisation de la mesure.



Tout simplement, car Bruno Maltor a largement diversifié sa présence sur le web, avec notamment une chaîne YouTube comptant plus de 150 000 abonnés.