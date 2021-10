Intensément authentique : la Réunion, entre traditions et modernité

La Réunion est riche d’une immigration africaine, indienne, indonésienne, chinoise, malgache et européenne. Ce département français revendique avec fierté sa diversité ethnique, symbole d’un vivre ensemble unique.L’expression culturelle est à l’image des Réunionnais, à la fois métissée et plurielle, où chacun cultive, dans ses croyances, dans sa cuisine, les souvenirs de leurs origines. En promenade, on admire les églises qui voisinent paisiblement les temples hindous , les mosquées, les pagodes chinoises, témoignages harmonieux du brassage de la population.Les Réunionnais ont développé l’art de cohabiter en harmonie, un savoir-vivre dont un des plus beaux symboles est certainement la célébration partagée des fêtes religieuses chrétiennes, tamoules et chinoises. Le parler créole en est aussi une belle illustration : une langue métissée, des expressions imagées à souhait et très souvent savoureuses.