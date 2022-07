Island Tours dévoile ses nouveaux programmes pour la rentrée 2022

Ce voyage est l’occasion de sortir des sentiers battus, à la découverte des plus beaux paysages du nord de l’Islande, d’Akureyri à Myvatn en passant par Siglufjördur, la ville où se déroule les enquêtes de Ari Thor, le héros de l’écrivain de « polar » Ragnar Jonasson.Il permet de parcourir les péninsules de Tröllaskagi et Tjörnes et les petits ports de pêche colorés de Dalvik et Husavik, jusqu’aux paysages volcaniques et tourmentés de la région de Myvatn. Lors de ce voyage, une croisière à la rencontre des baleines et des baignades dans les bains géothermiques invitent à la contemplation et à la détente.Avec des vols directs entre Paris et les Îles Féroé jusqu’à l’automne, la destination se découvre idéalement en court séjour. Comme des montagnes escarpées posées sur la mer, cet archipel de 18 îles peuplées d’à peine 50 000 âmes est situé sous 62° de latitude Nord.Entre fjords, falaises grandioses et vallées verdoyantes, les îles sont reliées par des ponts, des tunnels ou des ferrys. Au fil du périple, cet archipel et ses habitants, descendants des colons vikings de Norvège venus s’installer dès le VIIIème siècle, s’ouvrent aux visiteurs.