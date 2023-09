Island Tours propose un roadbook éco-responsable

Le téléphone est non seulement devenu indispensable dans nos vies, mais aussi pour voyager.Afin de permettre à ses voyageurs de pouvoir profiter sans dépenser énormément d'argent dans leur forfait mobile, Island Tours leur propose un tout nouvel outil, permettant de découvrir l'Islande sans hors forfait.Elle propose une carte générale, les étapes jour par jour avec le temps de conduite et la distance à parcourir, les hébergements réservés, mais aussi les visites et points d’intérêts incontournables, ainsi que des informations pratiques et de sécurité.