Islande : les personnes ayant eu la covid ou vaccinées seront exemptées de restrictions à la frontière

Les perspectives de voyages en Islande s’éclaircissent pour le printemps grâce à l’assouplissement, des conditions d’entrée sur le territoire pour les voyageurs étrangers, à compter du 1er mai 2021, annonce Island Tours, voyagiste spécialiste de la destination.



Ainsi, à partir du 1er mai, les restrictions seront assouplies à l’arrivée : les voyageurs devront subir un processus de dépistage qui dépendra du niveau de risque du pays d’origine. Ce niveau de risque est défini par le le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies (ECDPC).



Les pays sont classés par l’ECDPC selon une échelle des risques : zones verte, orange ou rouge :

Pays à risque faible et moyen (vert et orange) : les voyageurs devront fournir une preuve valide des résultats négatifs d’un test PCR récent. Ils devront également subir un test PCR à l'arrivée. Si ce second test est lui aussi négatif ils pourront voyager en Islande.



Pays à haut risque (rouge) : les passagers devront subir une double procédure de test COVID avec une mise en quarantaine pendant 5 à 6 jours entre les deux tests.



Les passagers en possession de documents valides prouvant une infection antérieure ou une vaccination contre la covid-19 seront exemptés de toutes restrictions à la frontière.