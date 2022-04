Appli mobile TourMaG



Istanbul is The New Cool !

Envoyer à un ami Partager cet article

Une scène culturelle vibrante, un patrimoine historique inégalable, des expériences gastronomiques incroyables et des panoramas à couper le souffle… Istanbul, l'ancienne capitale de Byzance et de l'Empire ottoman, combine sa culture contemporaine avec des traditions anciennes. Êtes-vous prêt à découvrir la ville où les continents se rencontrent ?

Rédigé par l'Office de Tourisme de Turquie le Lundi 25 Avril 2022







Cette particularité lui confère un caractère unique qui fait de la ville un centre sui generis des arts et de la culture.



Des expositions d'art aux musées, en passant par les designers de pointe et la musique live, Istanbul est un haut lieu culturel à la pointe de la mode qui s'appuie sur un héritage riche de milliers d'années.

En savoir plus

Une scène florissante des arts, du design et de la culture Istanbul abrite de talentueux designers et artistes prometteurs. Ici, les arts ainsi que les créations de mode et d'objets sont largement inspirés de l'héritage urbain ainsi que du mariage de l'Asie et de l'Europe. Et le côté funky et contemporain de la ville présente des œuvres d'art et des performances impressionnantes.

Pour voir quelques œuvres majeures d'artistes turcs contemporains, Istanbul Modern est le bon endroit où aller. Si vous préférez les événements uniques, vous pouvez suivre le fabuleux calendrier d'événements et de festivals d'Istanbul tout au long de l'année avec des films, des concerts, des spectacles de jazz, des arts de la scène et bien plus encore. Les événements vont des récitals d'orchestre et des pièces de théâtre dans des cathédrales millénaires aux arts de la scène contemporaine et aux improvisations de jazz. Avant de voyager, consultez la liste des événements pour choisir celui auquel vous souhaitez participer.



En plus des grands musées classiques comme le palais de Topkapı, le palais de Dolmabahçe et les Musées Archéologiques d'Istanbul, il existe également des initiatives privées qui ont fourni des lieux, des espaces thématiques et des galeries pour différentes expositions temporaires.

La Biennale d'Istanbul, prestigieuse mais gratuite, est le point de rencontre idéal pour les artistes et les amateurs d'art, rassemblant des milliers de spectateurs à différents endroits de la ville.



Chaque année, les amateurs d'art et les professionnels se retrouvent à Contemporary İstanbul, le principal salon d'art de la ville. Il est également possible de trouver un large éventail d'événements parallèles pour les amateurs d'art : des lieux de fête envoutant aux centrales électriques ottomanes converties en galeries d’art, des événements artistiques sont organisés dans divers endroits, présentant des œuvres d'artistes émergents et de maîtres.



Les incontournables de la scène artistique Les principales galeries d'art sont basées à Nişantaşı, le quartier européen moderne. Elles présentent des œuvres d'art modernes et contemporaines d'artistes locaux et internationaux. Il existe également des galeries proposant des œuvres de peintres turcs classiques ainsi que de nombreuses maisons de vente aux enchères. Nişantaşı abrite également des boutiques de créateurs élégantes, des magasins internationaux et des restaurants haut de gamme. C'est l'endroit idéal pour passer un après-midi élégant ou une soirée prestigieuse.



Dans les quartiers de Karaköy, Galata et Çukurcuma, près de la toute nouvelle et impressionnante installation portuaire de Galata, quelques petites galeries branchées et espaces d'art contemporain visent à développer la nouvelle génération d'artistes turcs en se concentrant exclusivement sur les talents émergents. Ces galeries cherchent à représenter des artistes qui en sont aux premiers stades de leur carrière, à travers un large éventail d’œuvres qui vont de la peinture à la photographie et à la sculpture. Abondants de boutiques d'antiquités, de souvenirs originaux et de délices de rue, ces quartiers sont parfaits pour explorer la scène artistique contemporaine turque tout en se promenant dans les ruelles.



N'oubliez pas de consulter le calendrier des événements et des expositions planifiées dans les galeries - certaines d'entre elles proposent des œuvres qui dépassent les attentes habituelles, visant à développer un discours alternatif sur tous les éléments de l'art à travers des projets tels que la tenue de panels, des sessions de discussions, la création d'une archive, produisant des expositions et contribuant à une nouvelle littérature.



Dynamisme des quartiers Istanbul est une mégapole composée de nombreux quartiers férus d'art ! Les quartiers les plus récents tels que Yeldeğirmeni et Bomonti fleurissent avec de nouveaux espaces branchés à explorer tout en présentant les caractéristiques architecturales du quartier ; tandis que les quartiers anciens et historiques tels que Balat et Fener regorgent de maisons colorées ainsi que de monuments religieux et architecturaux. Faites un tour au marché principal, explorez les boutiques vintage de design et d'antiquités et les ateliers d'artisanat. Vous pouvez choisir entre un café traditionnel proposant du café et thé turcs et les tout nouveaux micro-torréfacteurs où vous pouvez déguster diverses infusions froides.



Ces nombreux quartiers d'Istanbul constituent une carte au trésor pour l'explorateur des arts urbains. Istanbul est la nouvelle tendance en matière d'art ! Participez à de nouvelles quêtes artistiques !



Informations et coordonnées



102 Champs-Elysées - 75008 Paris



turquie@ktb.gov.tr

goistanbulturkiye.com





Service de la Culture et de l'Information près l'Ambassade de Turquie à Paris102 Champs-Elysées - 75008 Paris

Lu 121 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Travel-Insight lance ses formations digitales tourisme à destination des professionnels du tourisme Découvrez les nouveautés exceptionnelles du Costa Toscana