JT de l'IFTM : revalorisation des métiers, hackathon by CDS Groupe et bulle sensorielle !

Retour sur les temps de cette première journée

La deuxième journée de l'IFTM Top Resa a été riche en évènements, annonces et débats. Finale du hackathon by CDS Groupe, bulle sensorielle de la Guyane, nouveau vol charter Travel Europe entre Paris et Innsbruck et table ronde sur la revalorisation du métier d'agent de voyage, retour sur les temps forts de la journée.

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 21 Septembre 2022

Lu 110 fois