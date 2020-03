Japon : les Jeux Olympiques reportés au plus tard à l'été 2021

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bachcio et le premier ministre japonais Shinzo Abe ont décidé, " qu'afin de préserver la santé des athlètes, de toutes les personnes associées à la préparation des Jeux Olympiques et des membres de la communauté internationale ", les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo devaient être reprogrammés après 2020 mais au plus tard à l'été 2021, annonce le CIO dans un communiqué.



La flamme olympique restera au Japon et le nom des Jeux ne changeront pas : Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.