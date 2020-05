Jean-Pierre Mas (EDV) : "Il n'y a aucune raison d'annuler ses vacances à partir du 15 juin en Europe, sauf..."

TourMaG.com - Comment avez-vous accueilli les annonces d'Edouard Philippe qui concerne la phase 2 du plan de déconfinement ?



Jean-Pierre Mas : Globalement le bilan est positif, avec des nuances évidemment...



Evidemment l'ouverture des plages, des piscines, des bars, restaurants, des campings... et la fin de la limitation des déplacements à 100 km sont une bonne nouvelle.



Cela va permettre d'avoir des vacances qui vont ressembler à des vacances proches de la normale.



Sur l'ouverture des frontières de l'espace Schengen au 15 juin en revanche, je trouve Edouard Philippe très optimiste sur l'esprit de coordination attendu au niveau européen.



Nous avons pu le constater, l'Italie, l'Espagne ou encore la Grèce ont fait des annonces non coordonnées.



Ces destinations ainsi que le Portugal font partie des Top destinations vendues en agences de voyages.



Et le fait que les Français puissent se rendre en Europe et que la France puisse accueillir en retour, dans un esprit de réciprocité les Européens, est évidemment bon pour le tourisme.



Rêvons à la coordination européenne, sans se faire trop d'illusion.