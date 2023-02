Appli mobile TourMaG



Jean-Pol Leclercq : "Resaneo c’est avant tout du service"

Pour Jean-Pol Leclercq, Directeur commercial de Resaneo, 2023 démarre très fort. Et si pour lui ces résultats sont exceptionnels ce n’est pas seulement grâce à la conjoncture, c’est aussi et avant tout parce que la société s’est concentrée sur le service au client.



Jean-Pol Leclercq est un homme heureux, les chiffres s’envolent et si quelqu’un sait bien quelle en est la cause, c’est bien lui.

Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 6 Février 2023

La crise a permis de montrer aux agences que Resaneo était à leurs côtés Pour Jean-Pol « Nous travaillons autant que pendant les heures les plus sombres de la crise sanitaire, à cette différence près que maintenant, c’est pour faire voyager de plus en plus de clients. Et comme je suis quelqu’un de positif, ce que je retiens de la parenthèse Covid, c’est que cela nous a permis de montrer aux agences que nous étions présents pour les aider au mieux, que nous avons affirmé notre présence sur le marché et que notre société est solide. Cela confirme ce qui est notre credo depuis 10 ans, c’est le service qui nous démarquera, c’est notre valeur ajoutée.



Discuter avec un chatbot ne remplacera jamais un humain au téléphone



Bien sûr, c’est facile de dire cela, mais ce ne sont pas des paroles en l’air. De la crise sanitaire, Resaneo a tiré certaines leçons. Face au "Tsunami" du traitement chronophage des remboursements, conséquence de la mise en place par la plupart des transporteurs du BSP de la procédure de DAR (Demande d'Autorisation de Remboursement), SpeedMedia a développé pour le compte de Resaneo un robot pour traiter automatiquement les DAR * : le fameux DARBot. Objectif : accélérer la gestion et le suivi des remboursements pour une meilleure qualité du SAV. Nous sommes partis du principe que ce serait plus efficace qu’un CHATbot.

Parallèlement à cela, considérant que parler d’humain à humain, de pro à pro est indispensable, nous maintenons notre accueil téléphonique.

Nous avons un super taux de décroché et les compétences pour accompagner les agences. Lors de la soirée clients que nous avons organisée dans la loge de Qatar Airways au Parc des Princes à la mi-janvier, les 60 participants me disaient tous qu’ils appréciaient particulièrement cette prise en considération.

Même si Resaneo a toujours favorisé les échanges par écrit et directement sur le site via "le suivi de commande". Que ce soit pour les demandes de modifications ou les réclamations, l'objectif étant toujours de minimiser les risques de malentendus et de retracer les échanges. Le téléphone demeure également une solution pour nous joindre. Tout le monde l'a bien compris et les derniers chiffres de notre croissance le confirment, Resaneo ne s'est jamais porté aussi bien depuis sa création tant en VA qu'en prise de commandes quotidienne, le marché est certes porteur, mais notre service client n’y est certainement pas pour rien » .



Quand service client et avantages technologiques forment le duo idéal Jean-Pol Leclecq, poursuit : « Ce n’est pas pour autant que nous négligeons les développements et la techno. Il ne faut pas oublier que cette dernière est dans l’ADN de notre Président, et qu’elle nous a aidé à nous lancer en 2012.

Pour répondre aux demandes des agences, nous avons récemment mis en place la possibilité de signer ses dossiers. Cela permet à chaque vendeur de s’identifier sur le suivi de ses dossier.



Dans le même esprit, l’agent peut à présent retrouver l’historique des demandes qu’il nous a faites dans son suivi de commandes.

Et bien sûr tous les autres avantages et fonctionnalités disponibles sur Resaneo depuis plusieurs années tels que les trajets autonomes, le calendrier des vols, la norme NDC et l’offre rail.

Je serai tenté de conclure en disant que techno de pointe et services aux agences est le combo gagnant pour tous » .



