Le Groupe ADP a procédé à plusieurs nominations, dont celle de Justine Coutard nommée directrice de l'aéroport Paris-Orly.

Mardi 6 Octobre 2020

Augustin de Romanet, Président-directeur général d'Aéroports de Paris SA - Groupe ADP, a procédé à plusieurs nominations.



Régis Lacote est nommé directeur des opérations de GMR Airports, à compter du 16 novembre 2020, en accord avec le Président de GMR Airports.



Régis Lacote est diplômé de l'ESIEE et de l'ENAC. Il débute sa carrière en 1998 en tant que responsable du PC Exploitation et Responsable Sûreté de l'aéroport de la Réunion "Roland Garros".



Il a ensuite rejoint le Groupe ADP et a occupé différentes fonctions : responsable du service d'assistance en escale de Paris-Charles de Gaulle (2005-2008), responsable du pôle exploitation des Terminaux 2E/2F/2G (2008-2010), directeur des opérations aéroportuaires de Paris-Orly (2010-2011), directeur des aires aéronautiques de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (2012-2018).



Il était directeur de l'aéroport Paris-Orly depuis février 2018.

Justine Coutard : directrice de l'aéroport Paris - Orly Pour lui succéder à la tête de l'aéroport Paris-Orly, le groupe annonce la nomination de Justine Coutard. Elle rejoindra le Groupe ADP à compter du 5 octobre et prendra ses nouvelles fonctions à la date du 26 octobre. Elle sera membre du comité exécutif.



Justine Coutard est diplômée de l’École Normale Supérieure de Cachan, de l'Institut d'Études Politiques (Sciences Po) de Paris, et ancienne élève de l’École nationale d’administration (promotion Robert Badinter.). Inspectrice des finances, elle a exercé, de 2011 à 2015, au sein du service de l’Inspection générale des finances.



Elle a rejoint une première fois le Groupe ADP en avril 2015 comme secrétaire générale de la direction générale des opérations aéroportuaires et en qualité de directrice qualité clients de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Elle fut ensuite directrice des finances, de la gestion et de la stratégie (2016-2017).



De 2018 à 2020, elle était directrice adjointe, puis directrice de Cabinet du Ministre de l'Action et des Comptes publics.

Antoine Crombez nommé directeur général adjoint de GMR Airports Antoine Crombez est nommé directeur général adjoint de GMR Airports, à compter du 15 octobre 2020, en accord avec le Président de GMR Airports. Il occupait précédemment la fonction de directeur de cabinet du Président-Directeur général.



Ancien élève de l'École Normale Supérieure et diplômé de l'Université Paris – I Panthéon-Sorbonne, il a commencé sa carrière comme administrateur des services du Sénat affecté à la commission des finances.

Il rejoint le Groupe ADP en février 2017 d'abord comme chef de projet au sein d'ADP International, puis comme chargé de mission auprès du Président-directeur général.



Enfin, Claire Viellard est nommée directrice de cabinet du Président-directeur général du Groupe ADP, à compter du 5 octobre, en remplacement d'Antoine Crombez.



Diplômée de l'Institut d'Études Politiques (IEP) de Paris et de l'Université de Columbia (USA), elle a rejoint le Groupe ADP en septembre 2019, comme chargée de mission auprès du Président-directeur général.



