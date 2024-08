Kampaoh : José Luis Avila nommé Directeur du développement

Kampaoh vient d'annoncer la nomination de José Luis Avila , 38 ans, au poste de CGO, Directeur du développement (Chief Growth Officer), à compter du 1er juillet 2024.Diplômé d’un Master en Finances de l’Université Internationale de Cuernavaca (état de Morelos, Mexique) et de l’Ecole internationale Tunon (Pari)s, José Luis Avila débute sa carrière en 2007 au sein de marques de luxe emblématiques telles que le Four Seasons et le groupe Fairmont.En 2018, il devient Responsable du développement commercial pour l’Europe du Sud etchezIl intègre ensuite l’entreprise Guest Suite, spécialisée dans les avis clients, en tant que Responsable du déploiement en Espagne, puis rejoint Campings.com en tant que Responsable Espagne, avant d’être nommé Responsable international des ventes un an plus tard.